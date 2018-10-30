2018-10-30T13:22:36+03:00
Происшествия

В Дагестане полицейский случайно прострелил себе голову

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии
Алена БЕЛЯЕВА
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В Дагестане полицейский случайно прострелил себе голову. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошел в городе Хасавюрт. Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в местную больницу.

По информации ведомства, полицейский находился не на службе и случайно произвел выстрел из табельного оружия. Пуля попала в голову. Сейчас за жизнь мужчины сражаются в рачи. Его состояние остается крайне тяжелым.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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