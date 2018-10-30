2018-10-30T14:03:52+03:00
Общество

Директора филиальной сети РАНХиГС при Президенте России встретились в Пятигорске

Чтобы выработать стратегию развития единого образовательного пространства вуза
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Рабочее заседание Президиума Совета директоров РАНХиГС было посвящено развитию единого образовательного пространства РАНХиГС и стратегии развития региональной сетиРабочее заседание Президиума Совета директоров РАНХиГС было посвящено развитию единого образовательного пространства РАНХиГС и стратегии развития региональной сети
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В Пятигорске прошло рабочее заседание Президиума Совета директоров РАНХиГС, посвященное развитию единого образовательного пространства РАНХиГС и стратегии развития региональной сети.

Открыли заседание проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин и проректор РАНХиГС Максим Назаров.

Дмитрий Буташин сконцентрировал внимание участников Президиума на таких вопросах, как повышение роли в развитии резерва управленческих кадров государственных и муниципальных служащих, разработка стратегии развития филиалов РАНХиГС, формирование единого образовательного пространства РАНХиГС.

- Речь при этом идет не о конкретных филиалах, а о всей сети в целом, - отметил Дмитрий Буташин.

Единое образовательное пространство, как обсуждалось на Президиуме, имеет несколько важных целей: предоставление возможности любому человеку в любой точке страны получить квалифицированную консультацию, выбрать и начать обучение по актуальной для него образовательной программе или программе повышения квалификации; создать единые правила, регламенты и нормативную базу для образовательных структур Академии.

Максим Назаров задачу конкретизировал:

- Нужно разработать набор ключевых элементов, которые должны обеспечить единые подходы к повышению качества образования, созданию мощной информационно-коммуникационной системы для студентов, преподавателей и работодателей.

По словам директора Северо-Кавказского института РАНХиГС, члена Общественной палаты РФ Азамата Тлисова, «говоря о разработке стратегии развития филиалов, важно учитывать существующие профессиональные сообщества внутри филиальной сети».

Работа заседания Президиума Совета директоров РАНХиГС продолжилась в секциях по направлениям: содержание образования, организация и управление процессами образовательной деятельности, качества обучения.

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