Теперь SKODA OCTAVIA еще доступнее!

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-30T14:36:42+03:00

Изменить размер текста: A A

ŠKODA OCTAVIA - поистине семейный автомобиль. Эту модель, без сомнения, относят к числу бестселлеров российского рынка. Стильный дизайн, спортивный облик и высокий уровень комфорта в салоне увеличивают интерес со стороны как покупателей, так и экспертов. Информативное рулевое управление и крепко сбитая ходовая часть позволяют уверенно чувствовать себя при совершении сложных маневров.

В ŠKODA OCTAVIA все подчинено тому, чтобы Вам было комфортно с первой минуты нахождения в автомобиле. Например, в зимнее время этому поспособствует подогрев руля.

Система контроля дистанции с функцией автоматического торможения, контроль слепых зон и другие решения обеспечат Вам безопасность на любой дороге.

А теперь бесспорный факт для выбора этой модели: мало кто ожидает найти в автомобиле компактного класса, к которому относится ŠKODA OCTAVIA, такой большой и удобный багажник. Минимум - 568 литров, и это при том, что под полом находится запасное колесо на полноценном диске.

В октябре автомобиль ŠKODA OCTAVIA стал еще доступнее! Оформить кредит с ежемесячным платежом 9000 руб. в месяц* можно в ДЦ «СтрелаАвто». Подробности - по телефону (87922) 6-53-53.

На правах рекламы

* Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 9 000 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») на покупку нового автомобиля ŠKODA Octavia с расчетной розничной ценой 1 040 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 423 900 рублей (40,76% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 416 100 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 7,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на приобретение нового автомобиля ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при предоставлении полного пакета документов, и до 1,5 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 месяцев - 3,0% годовых и при сроке от 13 до 36 месяцев (полный пакет документов) – 7,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно), процентная ставка (два документа) - 10,9%, при ПВ от 20%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер ОП (в процентном соотношении от стоимости автомобиля) составит: при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроке кредита от 13 до 24 мес. – 45%, при сроке кредита от 25 до 36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия предоставления кредита действительны с 01.10.2018 по 31.10.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1.www.vwbank.ru.