2018-10-30T16:53:49+03:00
Общество

«Золото осени» в «Гармонии»: ярмарка, концерт, мастер-классы и фотозоны

В жилом районе близ Ставрополя прошел ежегодный осенний фестиваль
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Фестиваль "Золото осени" прошел в "Гармонии"Фестиваль "Золото осени" прошел в "Гармонии"
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В минувшие выходные для жителей и гостей жилого района «Гармония» в предместьях Ставрополя был организован ежегодный фестиваль «Золото осени».

В рамках мероприятия состоялась сельскохозяйственная ярмарка, где местные производители представили свою продукцию без посредников. Гостей праздника ждала насыщенная развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов.

Дети и взрослые посетили мастер-классы по кулинарии, карвингу и прикладному творчеству, а также приняли участие в спортивных и музыкальных состязаниях. Для маленьких гостей мероприятия работали тематические арт-площадки, аттракционы и караоке.

Внимание посетителей фестиваля привлекли оригинальные фотозоны, а также площадки виртуальной реальности.

В жилом районе «Гармония» тысячи семей со всего Ставропольского края привлекают развитая инфраструктура и большой выбор жилья по доступным ценам: от квартир до особняков.

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