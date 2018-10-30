На Ставрополье ищут пропавшую женщину

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-30T17:23:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье полицейские разыскивают женщину, которая считается без вести пропавшая. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, сейчас в регионе идут поиски Мухортовой Татьяны Александровны, которая является жительницей села Алексеевского.

О том, что Татьяна пропала, полиции рассказала мама женщины. В заявлении она написала, что Мухортова ушла из дома 25 октября нынешнего года и до сих пор не вернулась. Документов и денег у нее с собой не было.

Кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по Благодарненскому городскому округу по телефонам 02, 8 (86549) 2-11-02, 2-11-97.

Кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по Благодарненскому городскому округу по телефонам 02, 8 (86549) 2-11-02, 2-11-97.