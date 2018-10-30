В Ставрополе водитель сбил 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-30T18:02:48+03:00

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Школьник пострадал в ДТП в Ставрополе. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили во вторник в Госавтоинспекции краевого центра.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Пирогова. Водитель «Приоры» сбил 12-летнего мальчика, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали. Сильных травм ребенок не получил. Ему медиками была назначено амбулаторное лечение.

По данным дорожной полиции, 21-летний водитель «Приоры» 11 раз за последнее время привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП по данным экспертов был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.