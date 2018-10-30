Синоптики: резкое похолодание придет на Ставрополье
Погода начнет портиться в последний день октября
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На Ставрополье ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков, погода начнет портиться 31 октября. Уже в эту среду столбики термометров поднимутся лишь до отметки в 11 градусов в дневные часы. Ночью будет еще холоднее - всего четыре градуса выше ноля.
До конца рабочей недели значительного потепления не ожидается. В дневные часы будет около 10-12 градусов, а ночью - 4-6 градусов.
Немного теплее станет к выходным - 13-16 градусов тепла. В ближайшие дни осадков не ожидается.
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