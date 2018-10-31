Военный суд отправил за решётку ставропольского призывника

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-31T08:12:22+03:00

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Призывника из Ставрополя осудили за избиение своего напарника.

Как выяснилось, двое юношей служили в одной из воинских частей Южного военного округа. Следствие установило, что в какой-то момент между призывниками вспыхнул внезапный конфликт, в ходе которого они начали жестоко драться.

Потерпевший получил удар ногой в ботинке в живот, из-за чего был доставлен в больницу с травматическим разрывом селезёнки. Ему оказали помощь медики. Избивший его был арестован. Было возбуждено и уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью, обвиняемый отправится в тюрьму на два года в колонию общего режима.

На данный момент вынесенный служителями Фемиды приговор в законную силу не вступил, его могут обжаловать в Северо-Кавказском военном суде.