В Железноводске мужчина погиб в пламени пожара

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-31T12:49:02+03:00

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В Железноводске мужчина сгорел в собственной квартире в пламени пожара. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Пожар произошёл во вторник, 30 октября. В 10:46 на экстренный телефон контактного центра поступило сообщение о возгорании по улице Октябрьской, 1.

— Прибывшие на место событий сотрудники пожарной службы и спасатели установили, что пламя охватило часть 12-этажного здания. Через некоторое время огонь был ликвидирован. При осмотре здания были обнаружены сгоревшие предметы быта, мебель, а также тело погибшего мужчины, — говорится в сообщении.

Сейчас следственно-оперативная группа и дознаватели региональной службы МЧС России работают над установлением причины пожара и смерти несчастного. Также подсчитывается нанесённый пламенем ущерб.