Юные ессентукские футболисты завоевали «золото»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-31T13:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

5 дней не утихали страсти на трибунах центрального стадиона Ессентуков и тренировочной площадки «Ессентуки Арена». Новый стадион, построенный к ЧМ по футболу-2018, впервые принимает такие крупные соревнования. Открытый футбольный юношеский турнир, посвященный Дню народного единства, проходит уже несколько лет, но в таком составе впервые. В общей сложности, в турнире приняли участие 85 футбольных команд, возраст участников - от 10 до 16 лет. Рекордное число заявок было в возрастной категории 2007 года рождения - 19 команд-участниц, из-за чего категорию пришлось разделить на два дивизиона.

По итогам соревнований победителями в трех возрастных категориях стали: ДЮСШ ИВС (Ессентуки) - 2005 год рождения, «Молния» (Дагестан), «Адиюх» (КЧР) - 2007 год рождения, «Спартак» (Северная Осетия – Алания) - 2008 год рождения.

В завершение финальных игр 1-го этапа турнира состоялась церемония награждения - победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и дипломы, а лучшим спортсменам команд-участниц - специальные призы.

Кстати, лучшим вратарем признан ессентучанин Никита Кривцов, единственная девочка, игравшая в составе команды Ессентуков, Маргарита Литвиненко, стала лучшим полузащитником чемпионата.

Сегодня начался 2-й этап турнира, в борьбу вступает 48 команд, возраст участников - 12,15 лет. Они представляют Ростов-на-Дону, Волгоград, Грозный, Владикавказ и еще 10 городов. Итоги Открытого детского турнира по футболу будут подведены в День народного единства.