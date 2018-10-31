2018-10-31T13:13:04+03:00
Общество

Юные ессентукские футболисты завоевали «золото»

Команда города-курорта победила на юношеском турнире, посвященном Дню народного единства
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Команда Ессентуков заняла 1-е место на турниреКоманда Ессентуков заняла 1-е место на турнире
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5 дней не утихали страсти на трибунах центрального стадиона Ессентуков и тренировочной площадки «Ессентуки Арена». Новый стадион, построенный к ЧМ по футболу-2018, впервые принимает такие крупные соревнования. Открытый футбольный юношеский турнир, посвященный Дню народного единства, проходит уже несколько лет, но в таком составе впервые. В общей сложности, в турнире приняли участие 85 футбольных команд, возраст участников - от 10 до 16 лет. Рекордное число заявок было в возрастной категории 2007 года рождения - 19 команд-участниц, из-за чего категорию пришлось разделить на два дивизиона.

По итогам соревнований победителями в трех возрастных категориях стали: ДЮСШ ИВС (Ессентуки) - 2005 год рождения, «Молния» (Дагестан), «Адиюх» (КЧР) - 2007 год рождения, «Спартак» (Северная ОсетияАлания) - 2008 год рождения.

В завершение финальных игр 1-го этапа турнира состоялась церемония награждения - победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и дипломы, а лучшим спортсменам команд-участниц - специальные призы.

Кстати, лучшим вратарем признан ессентучанин Никита Кривцов, единственная девочка, игравшая в составе команды Ессентуков, Маргарита Литвиненко, стала лучшим полузащитником чемпионата.

Сегодня начался 2-й этап турнира, в борьбу вступает 48 команд, возраст участников - 12,15 лет. Они представляют Ростов-на-Дону, Волгоград, Грозный, Владикавказ и еще 10 городов. Итоги Открытого детского турнира по футболу будут подведены в День народного единства.

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