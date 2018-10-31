Ставрополье выделило 8 млн рублей на подтопленцев

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-31T14:01:41+03:00

Деньги распределят на 6 семей из Арзгирского района

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В Ставропольском крае решено оказать материальную помощь в приобретении нового жилья пострадавшим от сильного паводка в июле этого года. По поручению губернатора Владимира Владимирова выделено еще 8 млн рублей. Деньги распределят на 6 семей из Арзгирского района.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" представители краевых властей, социальная поддержка определяется постановлением ставропольского правительства от 2006 года.

Напомним, этим летом ЧС произошло из-за непрекращающегося ливня. Сильнее всего из-за непогоды пострадало село Петропавловское, а в зоне подтопления оказались сёла Арзгир, Садовое, Новоромановское и посёлок Чограйский.