В «Гармонии» прошел тренинг «Про деньги»
Проведение мероприятий для предпринимателей стало доброй традицией для жилого района «Гармония» близ Ставрополя. Очередным событием данного ряда стал тренинг «Про деньги». Спикером выступил известный на Ставрополье предприниматель Ерванд Григорян - генеральный директор одной из известных местных компаний.
На мероприятии участники узнали о таких важных вещах, как характер и мышление предпринимателя, постановка целей и многое другое. Возможно, что Ерванд Григорян в «Гармонии» проведет еще ряд тренингов по предпринимательству в рамках деятельности бизнес-сообщества «Территория возможностей», объединяющего предпринимателей на территории стремительно растущего жилого района.
Строительная группа «Третий Рим» уделяет огромное внимание не только работе с местными предпринимателями, но и крупным бизнесом. Подтверждением тому служит недавнее участие компании в крупнейшем российском форуме коммерческой недвижимости «Аренда-2018».
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