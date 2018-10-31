2018-10-31T15:55:51+03:00
Общество

В «Гармонии» прошел тренинг «Про деньги»

В жилом районе близ Ставрополя состоялось очередное мероприятие для предпринимателей
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Проведение мероприятий для предпринимателей стало доброй традицией для жилого района «Гармония» близ Ставрополя. Очередным событием данного ряда стал тренинг «Про деньги». Спикером выступил известный на Ставрополье предприниматель Ерванд Григорян - генеральный директор одной из известных местных компаний.

На мероприятии участники узнали о таких важных вещах, как характер и мышление предпринимателя, постановка целей и многое другое. Возможно, что Ерванд Григорян в «Гармонии» проведет еще ряд тренингов по предпринимательству в рамках деятельности бизнес-сообщества «Территория возможностей», объединяющего предпринимателей на территории стремительно растущего жилого района.

Строительная группа «Третий Рим» уделяет огромное внимание не только работе с местными предпринимателями, но и крупным бизнесом. Подтверждением тому служит недавнее участие компании в крупнейшем российском форуме коммерческой недвижимости «Аренда-2018».

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