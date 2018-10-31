За 13,5 миллионов в ставропольском селе отремонтируют дорогу
На ремонт дороги в селе Дворцовском Кочубеевского района Ставропольского края выделили больше 13,5 млн рублей. Деньги направил краевой дорожный фонд. Их планируют освоить в этом году.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального минтранса, уже проведены все подготовительные работы. Подрядчик приступил к ремонту.
- Именно по этой дороге в село завозят продукты, медикаменты, скорая помощь добирается к сельчанам. Надо подчеркнуть, что губернатор края определил одним из приоритетных направлений деятельности министерства развитие дорожной сети сельских поселений, - отметил министр Евгений Штепа.