2018-10-31T17:44:49+03:00
Экономика

За 13,5 миллионов в ставропольском селе отремонтируют дорогу

Подрядчик уже начал работу
Евгения СОКОРЕВА
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На ремонт дороги в селе Дворцовском Кочубеевского района Ставропольского края выделили больше 13,5 млн рублей. Деньги направил краевой дорожный фонд. Их планируют освоить в этом году.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального минтранса, уже проведены все подготовительные работы. Подрядчик приступил к ремонту.

- Именно по этой дороге в село завозят продукты, медикаменты, скорая помощь добирается к сельчанам. Надо подчеркнуть, что губернатор края определил одним из приоритетных направлений деятельности министерства развитие дорожной сети сельских поселений, - отметил министр Евгений Штепа.

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