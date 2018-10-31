В Москве осудили фальшивомонетчика из Дагестана
За сбыт поддельных трехсот тысяч рублей мужчине дали три года
Изменить размер текста:
В Москве к трем годам тюрьмы приговорили 35-летнего жителя Дагестана за сбыт поддельных денег.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе, Генпрокуратуры РФ, в октябре 2017 года Рустам Джамалутдинов по сговору получил от подельников фальшивые пятитысячные купюры на общую сумму 305 тыс рублей.
- Сообщник Джамалутдинова достиг договоренности с лицом, действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия, о сбыте поддельных денег, после чего 10 ноября 2017 года Джамалутдинов сбыл 61 поддельную купюру и был задержан сотрудниками полиции, - уточнили в ведомстве.
Подельников еще не нашли.