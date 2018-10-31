В Москве осудили фальшивомонетчика из Дагестана

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-31T18:04:31+03:00

За сбыт поддельных трехсот тысяч рублей мужчине дали три года

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В Москве к трем годам тюрьмы приговорили 35-летнего жителя Дагестана за сбыт поддельных денег.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе, Генпрокуратуры РФ, в октябре 2017 года Рустам Джамалутдинов по сговору получил от подельников фальшивые пятитысячные купюры на общую сумму 305 тыс рублей.

- Сообщник Джамалутдинова достиг договоренности с лицом, действующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия, о сбыте поддельных денег, после чего 10 ноября 2017 года Джамалутдинов сбыл 61 поддельную купюру и был задержан сотрудниками полиции, - уточнили в ведомстве.

Подельников еще не нашли.