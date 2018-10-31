Ставрополец разбился из-за "Креста" на обочине

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-31T18:17:24+03:00

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и протаранил памятник

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В Ставропольском крае погиб 33-летний водитель отечественной легковушки. Он ехал по трассе к селу Воздвиженское Апанасенковского района, не справившись с управлением, вылетел с проезжей части и протаранил памятник "Крест".

Фото с места ЧП

После удара крышу и двери авто сильно смяло, из-за чего водитель не сумел покинуть салон.

Только прибывшие на место спасатели после срезания крыши сумели достать пострадавшего.

Но медики не смогли его спасти. Ставрополец скончался в реанимации.