Ставрополец разбился из-за "Креста" на обочине
Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и протаранил памятник
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В Ставропольском крае погиб 33-летний водитель отечественной легковушки. Он ехал по трассе к селу Воздвиженское Апанасенковского района, не справившись с управлением, вылетел с проезжей части и протаранил памятник "Крест".
Фото с места ЧП
После удара крышу и двери авто сильно смяло, из-за чего водитель не сумел покинуть салон.
Только прибывшие на место спасатели после срезания крыши сумели достать пострадавшего.
Но медики не смогли его спасти. Ставрополец скончался в реанимации.