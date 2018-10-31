Ставрополью дадут миллиард на лекарства для тяжелобольных

СЕГОДНЯ 20:32 2018-10-31T20:32:03+03:00

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Ставропольскому краю выделили миллиард рублей на покупку лекарств для лечения тяжелых и редкий заболеваний. Это препараты, используемые при лечении больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также лекарства для тех, кто пережил трансплантацию органов.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального минздрава, с этими диагнозами в крае живут почти полторы тысячи человек. Миллиарда хватит, чтобы обеспечить необходимыми препаратами всех.

Отмечается, что в этот раз Москва впервые направит деньги на покупку лекарств для пациентов с гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом и мукополисахаридозом I, II, VI типов.

- Раньше лекарственное обеспечение этих больных было обязанностью региона, и из-за нехватки денег случались перебои в поставках препаратов. Лекарства для каждого больного обходятся от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, - отметили в ведомстве. - Еще 21 орфанная нозология остается в ведении регионального Минздрава. На покупку лекарств для этих пациентов в краевой бюджет заложено 250 миллионов рублей.