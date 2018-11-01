Более 10 новейших БТР поступили на вооружение морской пехоты в Дагестане

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-01T08:38:37+03:00

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В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в Дагестане поступили более 10 новейших бронетранспортеров БТР-82А, сообщили в пресс-службе ЮВО.

- Произведенные на заводе в Нижегородской области БТР-82А пришли на смену устаревшим машинам БТР-80, стоявшим на вооружении более 25 лет. По сравнению с БТР-80 у новых машин повышена живучесть, проходимость, надёжность, противоминная стойкость и ресурс эксплуатации, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что новый БТР имеет противоосколочную защиту в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер. Бронетранспортер получил цифровые радиостанции и комбинированные приборы наблюдения.

БТР-82А прибыли в подразделения морской пехоты в рамках программы перевооружения на современные образцы техники до 2020 года, - уточнили в пресс-службе.