В Ставрополе на скамейке нашли тело мертвого мужчины
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31 октября местные жители Ставрополя обнаружили на улице Васильева труп неизвестного пожилого мужчины.
- На одной из лавочек человек лежал без движения некоторое время. Шедшие мимо прохожие заподозрили что-то неладное и вызвали скорую помощь, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах краевого центра.
По приезду на место происшествия медработники сообщили о смерти мужчины. В настоящее время причина гибели неизвестна. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
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