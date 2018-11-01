В Ставрополе на скамейке нашли тело мертвого мужчины

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-01T10:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

31 октября местные жители Ставрополя обнаружили на улице Васильева труп неизвестного пожилого мужчины.

- На одной из лавочек человек лежал без движения некоторое время. Шедшие мимо прохожие заподозрили что-то неладное и вызвали скорую помощь, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах краевого центра.

По приезду на место происшествия медработники сообщили о смерти мужчины. В настоящее время причина гибели неизвестна. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.