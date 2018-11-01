2018-11-01T10:06:10+03:00
Общество

В Ставрополе на скамейке нашли тело мертвого мужчины

Михаил ЮЖНЫЙ
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31 октября местные жители Ставрополя обнаружили на улице Васильева труп неизвестного пожилого мужчины.

- На одной из лавочек человек лежал без движения некоторое время. Шедшие мимо прохожие заподозрили что-то неладное и вызвали скорую помощь, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах краевого центра.

По приезду на место происшествия медработники сообщили о смерти мужчины. В настоящее время причина гибели неизвестна. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

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