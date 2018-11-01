Авария оставила без газа три села в Дагестане

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-01T11:16:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Первого ноября жители трех сел в Дагестане остались без газа из-за аварии. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в первом часу ночи произошел частичный разрыв сварного шва на газопроводе высокого давления в Табасаранском районе.

Аварию удалось локализовать с помощью выходной задвижки, которую пришлось закрыть. Из-за ремонта прекратили подавать газ в три населенных пункта - Хили-Тенджик, Марага и Гелин-Батан. Восстановительные работы стартовали в 8 часов утра.