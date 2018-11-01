Сулейман Керимов нашёл способ дарить Дагестану по 5 млрд рублей в год

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-01T12:22:24+03:00

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Бизнесмен Сулейман Керимов зарегистрирует свой бизнес в Дербенте. Таким образом сенатор нашёл способ обойти запреты и исполнить своё обещание увеличить бюджет города в пять раз. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

— Одним из признаков того, что мы идем по верному пути, является позиция бизнеса. На момент начала работы мы почти остались без крупного бизнеса в Дагестане. Сейчас с Керимовым достигнута договоренность: бизнес Керимова будет зарегистрирован в Дербенте, — сообщил глава Дагестана в эфире регионального телеканала.

Однако причины, по которым Керимов решил платить налоги именно в Дербенте могут быть совершенно иными. 16 октября на пост главы города был избран Хизри Абакаров — партнёр сенатора. После его избрания сенатор прилетел в Дербент и в своём обращении к депутатам пообещал «увеличить бюджет в пять раз».

После этого Кероимов попытался подарить городу 1,5 миллиарда. Однако правительство республики сообщило, что из этой суммы 84% пойдут в региональный бюджет и лишь 16% останутся Дербенту.

После этого миллиардер решил пойти иным путём и зарегистрировать в Дербенте свой бизнес. Налоги будут составлять порядка 5 миллиардов рублей — иначе говоря, бюджет города в 1 миллион будет увеличен в пять раз, как и обещал своему другу Керимов.