В Кисловодске снесут два кафе, киоски и гаражи

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-01T14:39:14+03:00

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Власти Кисловодска продолжают сносить самовольные постройки. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, в этот раз члены специальной комиссии выявили сразу шесть незаконных объектов, которые были построены без разрешения. До конца текущего года будут принудительно снесены два летних кафе, два торговых киоска и гаражи.

Напомним, в сентябре нынешнего года по решению местных властей в Кисловодске были снесены капитальное здание на проспекте Победы, торговый павильон, беседки и гаражи.