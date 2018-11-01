В Дагестане в загоревшейся легковушке пострадали пять человек
В Хасавюрте пять человек пострадали в результате возгорания автомобиля. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.
По данным правоохранителей, во время поездки в электронике автомобиля произошло короткое замыкание. Из-за этого машина, в которой находилось пять человек, загорелась. Чтобы выбраться из машины, им пришлось остановиться. За это время пламя нанесло серьёзный ущерб пассажирам.
В результате все пять человек были госпитализированы в больницу с ожогами различной степени тяжести. Полицейские продолжают работу над установлением всех обстоятельств происшествия.
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