2018-11-01T15:14:07+03:00
Происшествия

В Дагестане в загоревшейся легковушке пострадали пять человек

Среди них было трое детей
Андрей ЗОБОВ
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В Хасавюрте пять человек пострадали в результате возгорания автомобиля. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

По данным правоохранителей, во время поездки в электронике автомобиля произошло короткое замыкание. Из-за этого машина, в которой находилось пять человек, загорелась. Чтобы выбраться из машины, им пришлось остановиться. За это время пламя нанесло серьёзный ущерб пассажирам.

В результате все пять человек были госпитализированы в больницу с ожогами различной степени тяжести. Полицейские продолжают работу над установлением всех обстоятельств происшествия.

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