Семинар в Дагестане: как защитить молодежь от экстремизма

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-01T17:07:26+03:00

Семинар в Махачкале был организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС при Президенте РФ

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В дагестанской столице прошел семинар-совещание с представителями Дагестана и представителями правительства РД в субъектах РФ по вопросам формирования общероссийской гражданской идентичности и решению задач в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

Семинар инициирован Министерством по национальной политике РД в рамках госпрограммы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018 - 2020 годы». Организатор мероприятия - Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ.

Участников совещания поприветствовал врио зампредседателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров. В качестве спикеров в семинаре приняла участие Татьяна Гамалей - врио министра по национальной политике РД, представители Управлений ФСБ и МВД по Республике Дагестан.

- Спикеры акцентировали внимание на сложных вопросах управления межнациональными отношениями и указали на целесообразность и своевременность совместных межсубъектных мероприятий как органов власти и управления, так и на уровне общественных организаций, а также на важность развития культурных связей, возрождение побратимских отношений, - прокомментировала участник семинара, кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева.

Как отметили участники семинара, в соответствии с формированием общероссийской общегражданской идентичности требуется системное, комплексное и инициативное подключение авторитетных общественных фигур, заинтересованных неправительственных организаций, СМИ, научных и деловых кругов субъектов РФ.

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