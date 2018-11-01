2018-11-01T17:37:56+03:00
Происшествия

В Махачкале задержаны члены террористической бандгруппы

Экстремисты принадлежали к запрещённой в России группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов по республике Дагестан задержали членов запрешённой на территории Российской Федерации террористической бандгруппы «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил информированный источник в силовых структурах региона.

— Одним из задержанных стал проживающий в Махачкале Багавудин Омаров. Его взяли в собственном 3-этажном особняке. При дальнейших обысках была обнаружена соответствующая религиозная литература, — рассказал собеседник.

По словам источника, сейчас производятся следственные действия, направленные на установление и доказательство вины задержанных экстремистов. Возбуждено уголовное дело.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24