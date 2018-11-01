В Махачкале задержаны члены террористической бандгруппы

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-01T17:37:56+03:00

Экстремисты принадлежали к запрещённой в России группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра»

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В Махачкале сотрудники правоохранительных органов по республике Дагестан задержали членов запрешённой на территории Российской Федерации террористической бандгруппы «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил информированный источник в силовых структурах региона.

— Одним из задержанных стал проживающий в Махачкале Багавудин Омаров. Его взяли в собственном 3-этажном особняке. При дальнейших обысках была обнаружена соответствующая религиозная литература, — рассказал собеседник.

По словам источника, сейчас производятся следственные действия, направленные на установление и доказательство вины задержанных экстремистов. Возбуждено уголовное дело.