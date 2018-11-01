Арест братьев Магомедовых продлен до 5 февраля

СЕГОДНЯ 22:13 2018-11-01T22:17:46+03:00

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Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед пробудут в СИЗО до 5 февраля. Такое решение принял Тверской суд в Москве. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Братья Магомедовы находятся под стражей с 31 марта. Им инкриминируется мошенничество, создание преступного сообщества и растрата бюджетных денег в ходе строительства аэропорта "Храброво" и арены "Балтика" в Калининграде. Также следствие полагает, что братья Магомедовы причастны к хищению 300 млн рублей во время строительства "Чуйского тракта".

Всего суммы украденного оценивается почти в 3 млрд рублей. Состояние братьев Форбс оценивает в 1,4 млрд долларов. Они входят в десятку самых богатых семей России.