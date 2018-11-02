2018-11-02T09:37:53+03:00
Общество

Центр Ставрополя остался без воды

В городе идут ремонтные работы
Алена БЕЛЯЕВА
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Второго ноября жители центральной части Ставрополя остались без воды. По информации городского водоканала, вынужденные ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе на улице Дзержинского.

Из-за этого воды не будет до четырех часов дня второго ноября. В зону отключения попали дома, которые находятся на улице Дзержинского на участке от улицы Коста Хетагурова до улицы Розы Люксембург. Кроме того, в зону отключения попали многоквартирные дома №1, 1А, 3 на улице Розы Люксембург и бизнес-центр на Хетагурова, 10.

Как только работы завершаться, вода вновь поступит в здания. В водоканале готовы принять заявки на подвоз воды автоцистерной.

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