2018-11-02T11:09:53+03:00
Происшествия

На Ставрополье задержан извращенец, напавший на школьницу

Мужчина подозревается в совершении аналогичных преступлений
Алена БЕЛЯЕВА
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В Пятигорске задержали извращенца, который приставал к девочке на улице. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по краю, против 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

По данным ведомства, утром 26 октября нынешнего года мужчина встретил на улице 12-летнюю школьницу. Подозреваемый стал преследовать ребенка, догнал и совершил в отношении потерпевшей развратные действия.

Извращенца удалось задержать. Сейчас следователи выясняют, не пострадали от этого мужчины и другие несовершеннолетние Пятигорска.

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