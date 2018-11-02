2018-11-02T12:49:24+03:00
Происшествия

Директор компании в Пятигорске обманул банк на 57 млн рублей

Мужчина взял кредит по поддельным документам
Алена БЕЛЯЕВА
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В Пятигорске директор одной из местных компаний обманул банк на крупную сумму. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, мужчина предоставил поддельные данные о финансовом благополучии своей фирмы, чтобы создать видимость стабильной платежеспособности.

Как только бизнесмен получил кредит, то тут же забыл о своих обязательствах. Ни основной долг, ни проценты он гасить не стал. В банке, поняв, что мирным путем вопрос не решить, написали заявление в полицию. В нем было сказано о нанесенном ущербе в 57,5 миллионов рублей.

Сейчас бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело против него уже передано в суд.

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