Ставропольцев ждут солнечные выходные

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-02T13:49:32+03:00

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В начале ноября жителей Ставропольского края ждут длинные праздничные выходные. Отдыхать будем целых три дня - с 3 по 5 ноября включительно. В этот период погода порадует жителей края. По информации синоптиков, осадков не ожидается, а туманы сменятся на яркое солнышко.

В субботу ожидается 12 градусов тепла, а в воскресенье уже целых 17. Согласно имеющимся прогнозам, такой теплый день будет только один и уже в понедельник столбики термометров поднимутся лишь до отметки в 11 градусов.

Ночи в эти дни буду холодными - всего 2-3 градуса выше ноля.