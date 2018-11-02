Три человека пострадали из-за взрыва газа в Дагестане
В больницу попали двое детей
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В Дагестане из-за взрыва газа пострадали три человека, в том числе двое детей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ГУ МЧС по республике, хлопок произошел утром второго ноября в тепличном комплексе села Уллубийаул Карабудахкентского района. Травмы получили три работника парника, двое из которых - несовершеннолетние. Все они были доставлены в Республиканский ожоговый центр.
На данный момент известно, что пострадавшие являются гражданами Узбекистана. Причины взрыва пока неизвестны.
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