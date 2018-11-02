2018-11-02T16:00:31+03:00
Происшествия

В Кисловодске мужчина спускался с 5 этажа по простыне и упал

Пострадавший находится в реанимации
Алена БЕЛЯЕВА
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В Кисловодске мужчина попал в больницу после попытки спуститься с пятого этажа многоэтажного дома с помощью скрученной простыни. Как на странице службы спасения в социальных сетях, происшествие случилось во дворе одной из шестиэтажек на улице Жуковского первого ноября.

По данным ведомства, пострадавший решил выбраться из квартиры через балкон, связал простыни, но не смог удержаться и упал. Свидетели инцидента вызвали спасателей и врачей "Скорой помощи". Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении местной больницы.

Пока неизвестно, что вынудило жителя Кисловодска покинуть квартиру столь необычным способом.

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