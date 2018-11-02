2018-11-02T18:02:31+03:00
Происшествия

Ставрополец пытался пронести гранату на вокзал Минвод

Мужчину приговорили к 1 году 5 месяцам колонии
Алена БЕЛЯЕВА
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В Минеральных Водах мужчина пытался пронести в здание железнодорожного вокзала ручную гранату. Согласно данным следователей, взрывное устройство было обнаружено сотрудниками станции, когда они проводили досмотр ручной клади и остального багажа.

Проведенная экспертиза показала, что в вещах обвиняемого была спрятана ручная граната наступательная с ударно-дистанционным запалом, которая является полным комплектом взрывного устройства, изготовленного на заводе.

Суд приговорил мужчину к одному году и пяти месяцам колонии строгого режима.

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