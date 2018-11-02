2018-11-02T18:13:56+03:00
Общество

С 3 по 4 ноября в Пятигорске перекроют дороги

Автомобилистам придется искать объездные пути
Алена БЕЛЯЕВА
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С 3 по 4 ноября в Пятигорске перекроют дороги. По информации городской администрации, ограничения связаны с проведением фестиваля национальных кухонь, чтобы обеспечить безопасное передвижение участников мероприятия.

Ограничения вступят в силу в восемь часов вечера 3 ноября и будут сняты на следующий день после окончания праздника. Автомобилисты не смогут проехать на участке улицы Козлова от пересечения с проспектом Калинина и улицы Дзержинского.

Кроме того, с семи часов утра 4 ноября будет перекрыто движение на улице имени Коста Хетагурова, от пересечения с проспектом Калинина и до перекрестка с улицей Дзержинского. Также ограничения вступят в силу на улице Крайнего от пересечения с улицей Мира и до улицы Коста Хетагурова, и по Дзержинского – от пересечения с Мира и до улицы Коста Хетагурова.

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