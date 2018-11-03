2018-11-03T06:50:27+03:00
Происшествия

В Ингушетии "BMW" снес "Девяносто девятую": двое погибли, один в реанимации

Трагедия произошла накануне вечером
Евгения СОКОРЕВА
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В Ингушетии в районе села Яндаре накануне вечером произошла смертельная авария с участием иномарки и отечественной легковушки. По предварительной информации "BMW" протаранил "Ладу 21099", из-за чего ее водитель потерял управление. Двое пассажиров на заднем сидении из "Девяносто девятой" погибли. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в правоохранительных органах республики.

- Водителей госпитализировали, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что водитель "Лады" попал в реанимацию, а водитель иномарки отделался легкими травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия и вясняют точную причину трагедии.

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