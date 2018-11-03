В Кабардино-Балкарии супруг расстрелял жену из автомата

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-03T07:07:19+03:00

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В городе Терек в Кабардино-Балкарии завели дело по статье "убийство" на местного жителя, расправившегося с женой.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета России по КБР, 34-летний мужчина в ходе конфликта расстрелял супругу из автомата, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия произошла 31 октября этого года.

- Он взял автомат АКС-74У, который ранее незаконно приобрел и хранил по месту жительства, и произвел в супругу четыре выстрела в область груди. От причиненных ранений женщина скончалась, - добавили сотрудники ведомства.

На период расследования преступления мужчину взяли под стражу.