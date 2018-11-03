В Дагестане из-за лихача в аварии пострадали пять человек
Детей в их числе нет
Фото: Архив-"КП"
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Вчера на трассе Махачкала - Кизилюрт лихач спровоцировал серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей.
Как уточняют в правоохранительных службах, авария произошла в Кумторкалинском районе, когда одна из машин выскочила на встречку и протаранила два авто.
- Один автомобиль врезался в дерево и загорелся, - уточнили в МВД Дагестана. - Пять человек пострадали, погибших нет.
Отмечается, что в числе пострадавших нет детей.
Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия и выясняют все детали ДТП.