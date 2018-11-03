2018-11-03T09:31:28+03:00
Общество

Восьмиклассников из КБР наградили за спасение мужчины

Подростки вернули утонувшего с того света
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КБРФото: пресс-служба ГУ МЧС России по КБР
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В Кабардино-Балкарии наградили медалями "За мужество в спасении" восьмиклассников из школы №3 города Нальчик. В сентябре этого года Кантемир Мирзоев, Ислам Тербулатов и Имран Моздогов вернули с того света утонувшего в реке мужчину.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС, подростки увидели лежачего в воде человека, который не подавал признаков жизни, и бросились к нему с крутого обрыва. Только благодаря грамотно оказанной ими первой медпомощи подоспевшие на место медики сумели реанимировать мужчину.

- Школьники проявили свой гражданский долг, не прошли мимо человека, попавшего в беду, и не растерялись, - говорят спасатели. - Благодаря оперативной и своевременно оказанной медицинской помощи мужчина сейчас жив и здоров.

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