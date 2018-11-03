2018-11-03T10:03:55+03:00
Общество

Рекордный с 1991 года урожай винограда собрали в Дагестане

С 19 тыс га убрали 171 тыс тонн ягоды
Евгения СОКОРЕВА
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В Республике Дагестан собрали рекордный с 1991 года урожай винограда в 171 тыс тонн с 19 тыс га территорий.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском минсельхозе, только прошлогодний показатель аграрии превзошли на 2,3 тыс тонн.

Больше всего винограда собрали хозяйства Дербентского и Каякентского районов.

Уточняется, что свыше 121 тыс тонн ягоды за год направили на переработку, что также на 14,7 тыс тонн больше результата 2017 года.

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