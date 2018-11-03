В Нальчике завели дело на 37-летнего жителя, два месяца насиловавшего сына сожительницы

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-03T11:49:26+03:00

Мальчик рассказал обо всем матери после ее расставания с извращенцем

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В Нальчике завели уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" на местного жителя.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственных органов Кабардино-Балкарии, 37-летний мужчина подозревается в совершении 11 эпизодов изнасилования 10-летнего сына сожительницы. На момент совершения преступления мальчик учился во 2 классе.

- В период с 9 июля по 29 августа 2016 года, подозреваемый сожительствовал с женщиной, проживавшей с малолетним сыном. Имея возможность оставаться с ребенком наедине, подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, а также тем, что он в силу возраста не может осознавать характера и значения совершаемых в его отношении действий, неоднократно совершал в отношении ребенка действия сексуального характера, - добавили в ведомстве. - О случившемся ребенок рассказал матери только после того, как она прервала отношения с мужчиной.

Расследование продолжается. Мужчину взяли под стражу.