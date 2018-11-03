В Кисловодске из-за короткого замыкания эвакуировали ресторан

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-03T12:46:35+03:00

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Накануне вечером в Кисловодске из-за короткого замыкания в ресторане "Высота" провели срочную эвакуацию.

tipich_kislovodsk Произошло ЧП в "высоте". Ребята пытались потушить огнетушитем самостоятельно, пожарные прибыли и помогли справиться с возгоранием. . #Типичныйкисловодск #кисловодскновости #кисловодск #кмв

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, возгорания, к счастью, не произошло.

Всего из заведения вывели около 50 посетителей и персонал.

Местные жители утверждают, что на месте "Высоты" сгорел дотла другой ресторан, а также говорят, что два месяца назад там уже был небольшой пожар.