Сбитой в Ставрополе школьнице срочно требуется донорская кровь

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-03T14:55:48+03:00

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Получившей тяжелые травмы в результате ДТП школьнице из Ставрополя требуется переливание. Сейчас специалисты обращаются к горожанам с просьбой стать ее донором. Девочке нужна 3 группа, резус отрицательный.

Помочь ребенку поскорее поправиться можно, придя на станцию переливания по адресу: улица Лермонтова, 205.

Напомним, авария произошла 28 октября этого года в краевой столице на улице Репина. Ученицу 9 класса сбила машина, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.