2018-11-03T15:36:45+03:00
Общество

Роспотребнадзор: В Ставрополе закрыли 3 точки продажи шаурмы

После проверки в заведениях нашли грубейшие нарушения
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе после проведенной региональным Роспотребнадзором проверки выявили грубейшие нарушения в заведениях общепита, реализующих шаурму.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, инспекция прошлась по 6 предприятиям.

- По результатам проверок составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, 3 материала направлены в суд, - сообщили специалисты. - По 3 приняты решения о приостановлении деятельности предприятий на 40 суток.

Отмечается, что в число нарушений вошли: несоблюдение персоналом санитарных правил, отсутствие маркировки на продуктах и даже отсутствие документов о поставщиках сырья.

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