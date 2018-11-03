В Дагестане уволили главу Фонда медстрахования, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве
В Махачкале указом врио премьера РД Анатолия Карибова уволен глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов.
Высокопоставленной должности Сулейманов лишился, попав в августе под следствие как подозреваемый в многомиллионном мошенничестве.
По данным правоохранителей, он организовал преступное сообщество с использованием служебного положения и отмывал деньги с помощью медицинских учреждений и страховщиков. По документам Магомед Валибагандович оказывал услуги умершим или уехавшим из Дагестана людям, чем причинил ущерб бюджету на сумму больше 210 млн рублей.
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