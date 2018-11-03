В Эльбрусском районе повязали похитителей 350 качанов капусты

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-03T17:00:22+03:00

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В Кабардино-Балкарии полицейские повязали воришек капусты в Эльбрусском районе, селе Былым.

К правоохранителям обратилась местная жительница, которая утверждала, что с ее огорода похитили 348 качанов капусты, чем причинили ущерб на сумму 40 тыс рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лица, подозреваемые в совершении преступления, установлены и задержаны, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД. - Это 46-летний житель села Куркужин и 38-летняя жительница города Баксан, которые признались в содеянном.

Подозреваемых посадили под домашний арест. Заведено уголовное дело.