В Ставрополе перекроют дороги

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-03T17:15:49+03:00

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В краевой столице 4 ноября ограничат движение транспорта в центральной части города.

По случаю празднования Дня народного единства перекроют улицы Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, а также улицу Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова. Ограничения будут действовать с 2.00 до 19.00.

Объезжать можно будет по Ленина, Дзержинского и Артёма.