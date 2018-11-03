2018-11-03T17:15:49+03:00
Общество

В Ставрополе перекроют дороги

Ограничения введут по случаю празднования Дня народного единства
Евгения СОКОРЕВА
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В краевой столице 4 ноября ограничат движение транспорта в центральной части города.

По случаю празднования Дня народного единства перекроют улицы Маршала Жукова на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского, а также улицу Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова. Ограничения будут действовать с 2.00 до 19.00.

Объезжать можно будет по Ленина, Дзержинского и Артёма.

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