В Ставрополе бизнесмены утаили от государства 5 миллионов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-04T12:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе городские власти борются с представителями бизнеса, недобросовестно выплачивающими налоги. Предпринимателей, чья незаконная деятельность может привести к уголовной ответственности, пригласили на заседание комиссии администрации по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда и легализации заработной платы.

По подсчётам налоговой службы, в городе 20 бизнесменов в разной степени уклоняются от налогообложения. В общей сложности они не донесли в казну около 5 миллионов рублей.

— Эти деньги должны были пойти на ремонт и строительство детских садов и школ, озеленение, реконструкцию придомовых территорий и скверов. Но это, кажется, мало интересует должников, которые вообще-то рискуют своей свободой, — уточнили в пресс-службе муниципалитета краевой столицы.

Кроме того, ещё в 15 организациях города сотрудники получают заработную плату ниже прожиточного минимума. Теперь их владельцам придётся объясниться, почему зарплата, в нарушение законов, составляет менее 9,3 тысяч рублей.