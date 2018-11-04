Поножовщина в кафе Владикавказа: три человека ранены

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-04T11:50:46+03:00

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В одном из кафе по улице Доватора во Владикавказе произошла массовая драка, закончившаяся поножовщиной. В инциденте тяжёлые ранения получили три гостя из соседних регионов. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам Северной Осетии.

— Сообщение о массовой драке дошло до правоохранителей через врачей местной больницы. Они сообщили о трёх раненых в поножовщине. Как рассказал один из пострадавших, стычка произошла в караоке-баре. Троица гостей из соседнего региона повздорила с местными молодыми людьми. Всё закончилось дракой и поножовщиной, — сообщил собеседник.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать пятерых мужчин, участвовавших в стычке. Их возраст — 22–23 года. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.