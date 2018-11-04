Юрий Чайка освободил от должностей трёх прокуроров в Дагестане
Указом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки в отставку отправлены сразу три прокурора в Дагестане. Текст документа размещён на официальном сайте центрального аппарата надзорного ведомства.
Занимаемых должностей лишились три сотрудника регионального отделения ведомства в Дагестане в звании старшего советника юстиции. Это Абдулгамид Гамидов, Джалалдин Акаев и Башир Билалов.
В тексте документа сказано, что заместитель прокурора по Республике Дагестан Абдулгамид Гамидов уволен по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста. Высокую должность он занимал с 2008 года.
С такой же формулировкой «по собственному желанию» были освобождены от занимаемых постов межрайонный прокурор Кизилюртовского района Башир Билалов. На тех же условиях должность оставил махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Дагестан Джалалдин Акаев.
Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »