2018-11-04T13:34:40+03:00
Происшествия

Во Владикавказе полицейские накрыли подпольное казино

Правоохранители задержали пятерых организаторов
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр оперативного видео ГУ МВД по Северной ОсетииФото: кадр оперативного видео ГУ МВД по Северной Осетии
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Во Владикавказе полицейские накрыли незаконное подпольное казино. Организаторами игрового пространства оказались пятеро жителей Северной Осетии, их задержали. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

— В организации заведения подозревается 37-летний местный житель. Нелегальный клуб располагался на одной из центральных улиц Владикавказа. Полицейскими был проведен комплекс оперативных мероприятий и несколько «контрольных закупок», что позволило поэтапно установить всех участников противоправной деятельности, — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо владельца в подпольном казино работали четверо: два подозреваемых были охранниками, девушка осуществляла операции с деньгами, а ещё один мужчина отбирал игроков.

В ходе обыска полицейские изъяли 20 компьютеров и другую аппаратуру. Подозреваемые задержаны. Началось расследование уголовного дела по признакам организации противозаконной игорной деятельности группой сообщников. Попавшим под следствие грозят крупные штрафы и заключение сроком до 6 лет.

Во Владикавказе полиция накрыла подпольное казино.Видео: ГУ МВД по РСО — Алания

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