2018-11-04T16:10:15+03:00
Общество

В Ставрополе ко Дню народного единства испекли каравай, весом 561 кг

Изготовители яства намерены подать заявку в Книгу рекордов России
Андрей ЗОБОВ
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Самый большой каравай может попасть в Книгу рекордов РоссииСамый большой каравай может попасть в Книгу рекордов РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе испекли рекордный каравай, весом в 561 килограмм. Изготовители кулинарного шедевра намерены подать заявку в Книгу рекордов России.

Итоговый вес хлебобулочного изделия, по словам директора хлебокомбината, изготовившего рекордный каравай, составил 561 килограмм. При этом он подчеркнул, что изначально идеи ставить рекорд не было — пекари просто хотели угостить жителей и гостей города традиционным лакомством в День народного единства. Однако позже решили, что по хорошей традиции, можно замахнуться на рекорд.

Над изготовлением маленького чуда трудились около 30 профессионалов. Высота нового рекордного каравая превысила 2 метра. Лакомство украсили дарами осени: яблоками, виноградом, вишнями и цветами.

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